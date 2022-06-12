Eşini silah zoruyla kaçıran muhtar tutuklandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu'nu (41) silah zoruyla kaçıran Şerbetli köyünün kayıp muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51), 4 gün sonra polise giderek teslim oldu. Muhtar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu, en son 8 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Bir kişi araçla gelerek, muhtar ve eşini aldı, ardından da Şerbetli köyüne götürüp bıraktı.
Eşi İlknur Kuloğlu ile birlikte köyün yakınındaki arazide saklanan muhtar Kuloğlu, gece dron ve köpeklerin sesini duyunca jandarmanın etraflarını çevirdiğini düşünüp, yiyeceklerinin de tükenmesi üzerine Şerbetli köyündeki eve gitti. Eşini burada bırakan muhtar İlker Mustafa Kuloğlu, evdeki av tüfeğini de alarak kaçtı. Jandarmanın çalışmasıyla İlknur Kuloğlu dün bulundu.
Yapılan sağlık kontrolünde vücudunda darp izlerine rastlanan İlknur Kuloğlu'nun şikayeti üzerine kayıp muhtar İlker Mustafa Kuloğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bugün, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan muhtar İlker Mustafa Kuloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcının, darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye sevk ettiği muhtar İlker Mustafa Kuloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi
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