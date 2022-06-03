'Usulsüz reçete' operasyonu: 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı
'Usulsüz reçete düzenleme' suçlamasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli adliye sevk edildi. 4 kişinin tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.
Kırklareli ve İstanbul'daki "usulsüz reçete" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 doktor ile eczacı kalfasının da bulunduğu 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.D, S.K, A.K. ve T.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların 569 sahte reçete düzenleyerek karşılığında 147 bin 700 ilacı eczanelerden teslim aldığı iddia ediliyor.
NE OLMUŞTU?
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı ilaçların 172 kişi adına usulsüz şekilde reçete edildiği öne sürülmüş, 2 ilde 30 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Cezaevinde bulunduğu tespit edilen şüpheliler E.Ç, S.C. ve Ö.D. hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
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