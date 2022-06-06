İstanbul'da doktoru bıçaklayan hastane personeli tutuklandı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 23:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden İstanbul Fatih’te bir hastanede doktoru bıçaklayan hastane personelinin tutuklandığını söyledi.

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında; şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve Katalog Suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda" ifadelerine yer verdi.