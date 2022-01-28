Eşini silahlı saldırıda kaybetmişti: Ece Erken'den ilk paylaşım
Sunucu Ece Erken, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Instagram hesabını bir süre kapattı. Tekrar hesabını açan Ece Erken, eşinin cenaze programını paylaştı.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.
INSTAGRAM HESABI BİR SÜRE KAPALI KALDI
Olay sonrasında Ece Erken’in, Instagram hesabını bir süre kapattığı görüldü. Erken’in hesabına girilmeye çalışıldığında “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor. Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir” uyarısıyla karşılaşılıyordu.
CENAZE PROGRAMINI PAYLAŞTI
Yaklaşık 1 saat kapalı kaldıktan sonra tekrar açılan Ece Erken’in hesabından eşinin cenaze programı bilgileri paylaşıldı.
Erken’in alıntıladığı paylaşımda, ‘acı kaybımız’ başlığıyla “Kıymetli dostumuz Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi memleketi Rize Fındıklı’da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii’nde kılınacaktır. Başta ailesi, sevgili eşi Ece Erken ve çocukları olmak üzere Allah hepimize sabır versin” ifadeleri yer aldı.
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