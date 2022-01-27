Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesini ağabeyi teslim aldı

27 Ocak 2022 Perşembe, 16:33

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda yedi el ateş edildiği iddia edildi.

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AĞABEYİ CENAZEYİ TESLİM ALDI

Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları buraya akın ederken, cenazesini almaya ise ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu geldi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yarın memleketi Rize’de toprağa verileceği öğrenildi.