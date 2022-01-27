Son dakika | Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

27 Ocak 2022 Perşembe, 13:10

Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece 00.30'da Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

FİKRET ORMAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 'Kardeşimi kaybettim' diyen Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, saldırıdan yalnızca birkaç saat önce birlikte olduklarını açıkladı.