Son dakika | Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme
Son dakika | Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişinin yakalandığı bildirildi.
Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece 00.30'da Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
FİKRET ORMAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 'Kardeşimi kaybettim' diyen Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, saldırıdan yalnızca birkaç saat önce birlikte olduklarını açıkladı.
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