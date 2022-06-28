Eşini ve 2 çocuğunu tüfek ve bıçakla rehin aldı

28 Haziran 2022 Salı, 00:21

Olay, saat 21.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. 5 katlı apartmanın birinci katında oturan Irak uyruklu Rami Arap, bilinmeyen nedenle evde bulunan eşi ve 2 çocuğunu tüfek ve bıçakla rehin aldı.

Balkona çıkarak bağıran ve elindeki bıçakla kendisine zarar veren Arap'ın eşi ile çocuklarını rehin aldığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alırken, polisler Rami Arap'ı ikna etmek için çalışma başlattı.

Zaman zaman elindeki tüfeği çenesine dayayıp, bıçağı etrafa savuran Rami Arap'ı tercüman aracılığıyla ikna etmeye çalışan polisler, olumsuz yanıt aldı. Bu sırada İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da olay yerine gelerek tercüman aracılığı ile Arap'a tüfek ve bıçağını bırakması çağrısı yaptı. 2 saati aşkın süren çalışmanın ardından ikna olan Rami Arap, elindeki tüfek ve bıçağı polislere teslim etti.

Eve giren polisler, rehin alınan anne ve 2 çocuğunu dışarı çıkarıp, olayı duyarak gelen yakınlarına teslim etti.

Evden çıkarılan Arap ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.