Eşini ve kuzenini katleden erkek tutuklandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde, eşi Yeliz Bülbül (46) ile kuzeni Şaban Ali Bülbül’ü (54) tabancayla vurarak öldüren Fatih Mehmet Bülbül (44), tutuklandı. Bülbül'ün, eşine şiddet uygularken, kendisine müdahale eden aynı zamanda eniştesi olan kuzenini tartışmada öldürdüğü öğrenildi.
Çayeli ilçesinin Demirhisar köyünde, 13 Eylül Salı günü saat 14.00 sıralarında; Fatih Mehmet Bülbül, iddiaya göre, geçimsizlik yaşadığı eşi Yeliz Bülbül ile tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, bu anlara tanık olan Fatih Mehmet Bülbül'ün kuzeni de olan eniştesi Şaban Ali Bülbül, çifti ayırmaya çalıştı.
TABANCA İLE ATEŞ ETTİ
Bu sırada tabancasını ateşleyen Bülbül, kendisine müdahale eden Şaban Ali Bülbül'ü ardından eşini vurdu. Şaban Ali Bülbül ile Yeliz Bülbül, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şaban Ali Bülbül ve Yeliz Bülbül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinden kaçan Fatih Mehmet Bülbül ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE DE OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞMIŞ
Fatih Mehmet Bülbül'ün, daha önce de Yeliz Bülbül'e şiddet uyguladığı, otomobille ezmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bülbül'ün, son olayda, kendisini uyardığı ve müdahale ettiği için kuzeni Şaban Ali Bülbül'ü de tartışmada öldürdüğü belirtildi.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Mehmet Bülbül, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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