Eşinin dedesi ve kuzenini otomobille ezerek öldüren kişi tutuklandı

Yayınlanma: 29.06.2023 - 15:32

Güncelleme: 29.06.2023 - 15:32

İbrahim Çam, 23 Haziran’da şiddet gördüğü için 2 çocuğunu da alarak evi terk eden eşi Çağla Çam'ın sığındığı baba evine gitti. İbrahim Çam ve aile fertleri arasında evin önünde tartışma çıktı. Aile fertlerine tehditler savuran İbrahim Çam, aracını eşinin akrabalarının üzerine sürdü.

Çam'ın, otomobiliyle ezdiği hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun ile kuzeni Mahi Aydos hastanede hayatını kaybetti.

“KENDİMİ KAYBETMİŞTİM”

Olayın ardından kaçan İbrahim Çam, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından 27 Haziran'da Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilerek sorgulanan Çam, emniyetteki ilk ifadesinde, "Aile fertleriyle aramızda anlaşmazlık vardı. O gün eşimin eve geri dönmesini istediğim için gitmiştim. Daha sonra tartışma başlayınca kendimi kaybettim" dedi.

İbrahim Çam, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çam, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.