Eşinin yüzüne kaynar su döken erkek, adli kontrolle serbest

25 Kasım 2022 Cuma, 11:27

Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'taki 2 katlı binada, salı gecesi Afgan Quasım A. ile eşi Zanab Noori arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

YÜZÜNE KAYNAR SU ATTI

Quasım A., eşi Zanab Noori'yi yüzüne attığı kaynar su ile yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zanab Noori'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

'YANLIŞLIKLA OLDU' BAHANESİ

Quasım A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Quasım A.'nın, verdiği ifadede, "Eşime ben bir şey yapmadım. Şişenin içinde kaynar su vardı. Bu yanlışlık sonucu yüzüne döküldü" dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Quasım A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yüzüne kaynar su dökülen Afgan kadın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.