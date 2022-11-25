Eşinin yüzüne kaynar su döken erkek, adli kontrolle serbest
Kayseri'de, tartıştığı Afganistan uyruklu eşi Zanab Noori'nin (24) yüzüne kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Quasım A. (29), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'taki 2 katlı binada, salı gecesi Afgan Quasım A. ile eşi Zanab Noori arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.
YÜZÜNE KAYNAR SU ATTI
Quasım A., eşi Zanab Noori'yi yüzüne attığı kaynar su ile yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zanab Noori'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
'YANLIŞLIKLA OLDU' BAHANESİ
Quasım A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Quasım A.'nın, verdiği ifadede, "Eşime ben bir şey yapmadım. Şişenin içinde kaynar su vardı. Bu yanlışlık sonucu yüzüne döküldü" dediği öğrenildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Quasım A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan yüzüne kaynar su dökülen Afgan kadın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
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