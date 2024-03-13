Eşinin yüzünü falçatayla kesmişti... 'Cani koca' yeniden yargılandı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 13:24

Güncelleme: 13.03.2024 - 13:24

Ukraynalı eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mesut Öztürkmen'in cezası İstinaf Mahkemesi’nde bozuldu. Yeniden yargılanan Öztürkmen'e, ‘eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan dün 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Öte yandan geçen aylarda görülen duruşmada ise Öztürkmen adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti. Kararın ardından Cumhuriyet, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve aynı zamanda Butim’in avukatı olan Tuba Özel ile konuştu.

"İSTİNİFA GİDECEĞİZ"

Avukat Özel verilen cezaya ilişkin, “İstinaf Mahkemesi’nden önceki kararda da aynı cezayı verdiler. Biz haksız tahrik indiriminden faydalanır diye korkuyorduk ama ne savcı ne de hakimin o yönde bir intibası oluşmadı. O yüzden verilmedi. Biz yine İstinaf Mahkemesi’ne gideceğiz. Çünkü bu kişinin bu eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de unsurlar mevcut. Karar kesilene kadar herhangi bir tutuklaması olmayacaktır. Adli kontroller de devam ediyor” dedi.

"FAİLLER CESARET ALMAMIŞ OLURDU"

Özel sözlerini şu şekilde sürdürdü: “En azından bir indirim uygulanmaması bizim açımızdan olumlu bir gelişme. Keşke ceza ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan’ verilmiş olsaydı, en azından failler bunları görerek cesaret almamış olurlardı. Bundan sonrasında böyle olaylar da gerçekleşmezdi”

"HAKSIZ BİR KARAR"

Öztürkmen'in geçen duruşma tahliye edilmesine ilişkin konuşan Özel, “İçeride yattığı zaman dilimi de göz önünde bulundurularak daha fazla kalmaması gerektiğine binaen tahliye ettiler. Haksız bir karar şu anda içeride olması gereken kişi dışarıda. Adli kontrolle dışarıda kalması gerçekleştirmiş olduğu eylemin karşısında çok küçük bir ceza. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İstinaf Mahkemesi’nden sonra tekrar tutuklanacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı