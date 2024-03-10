Kadın cinayetinin en önemli delillerini ‘bilmeden’ temizlemişler: Kan izlerini silmişler

Çanakkale’de Saliha Gizem Yıldızhan, boşanma aşamasında olduğu Fırat Yıldızhan tarafından 16 Şubat’ta öldürüldü.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 10.03.2024 - 04:00
Kadın cinayetinin en önemli delillerini ‘bilmeden’ temizlemişler: Kan izlerini silmişler
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İddiaya göre Fırat Yıldızhan’ın Saliha Gizem’i iple boğduktan sonra cansız bedenini kardeşi Yağız Yıldızhan’la birlikte hafriyat alanına gömdü. Polisin gözaltına aldığı ve daha sonra adliyeye sevk edilen iki kardeş tutuklandı. 

Olayın ardından ise Yıldızhan’ın bir hafta boyunca arkadaşı Ahmet Ö’den araç istediği iddia edildi. 

Aracın sahibi Ahmet Ö. ifadesinde, “Fırat yanıma gelerek kızını hastaneye götüreceğini bu yüzden araca ihtiyacı olduğunu söyledi” dedi. Aracının çamurlu olduğunu belirten Ahmet Ö. şöyle devam etti: 

“Arabamın dışı çamur içerisindeydi ve aracın ön kaputunda kan izleri bulunuyordu. Daha sonra arkadaşım Muzaffer geldi. Aracın dışını ve paspasları yıkadık. Aracın içerisinde bulunan kan lekelerini ve çamurları bezle sildik. Fırat’a sorduğumda elinin kesildiğini ve araçla çamurlu yoldan geçtiğini söyledi.” 

Gizem Yıldızhan’ın ailesinin avukatı Ahmet Erzi ise Fırat Yıldızhan ile birlikte aracın sahibi Ahmet Ö. ve Muzaffer S. hakkında da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” iddiasıyla Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe yazdı.

Cumhuriyet’e konuşan Erzi, “Sürecin takipçisi olacağız. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacaklarından bir kuşkumuz yoktur” dedi.


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