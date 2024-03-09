8 Mart'ta kadın cinayeti: Başhekim yardımcısı, boşandığı erkek tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:50

Güncelleme: 09.03.2024 - 11:03

Adana Çukurova, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir kadın cinayetine sahne oldu. Olay, ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi.

Astsubay olan Seçkin E. (39) ve Feray Balkan (39) yaklaşık 1 yıl önce boşandı.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete Adana’ya geldi. Eski eşinin Adana’da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan’ı, annesinin evinin önünde silahlı saldırıda bulundu.

Feray Balkan saldırı sonrası ağır şekilde yaralanırken Seçkin E. olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.