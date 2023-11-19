Eşit temsiliyetten uzak: Türkiye genelinde toplam 50 bin 498 muhtardan sadece 1134'ü kadın...

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

26 Ekim 1933’te kadınlara muhtar olma yolu açıldı ve ilk kadın muhtar seçildi. Ancak günümüzde Türkiye’deki 50 bin 498 muhtardan yalnız 1134’ü kadın. Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, 2024 yerel seçimleri öncesi kadın muhtar adaylarını ve sayısını artırmak için çalışmalara başladı. Cumhuriyet konuya ilişkin Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık ve muhtar adayı ile konuştu.

‘ADIM ADIM’

Kadın muhtar sayısını artırmak için çeşitli projeleri olduğunu belirten Kaşıkırık, “Türkiye’de 7 bölge 7 şehirde devam eden bir projemiz var. Bu kapsamda öncelikle kadın muhtar ve muhtar adaylarına kapasite güçlendirme eğitimlerine başladık. Kadın köy muhtarı oranı çok daha düşük. Kadın mahalle muhtarı oranı yüzde 3. Kadın köy muhtarı oranı ise yüzde 1.5 civarında” dedi.

Seçilen her 100 muhtardan sadece 2’sinin kadın olduğunu vurgulayan Kaşıkırık, “Muhtarlıklar eşit temsilin en gerekli olduğu yerler diyoruz. Yerel demokrasinin beşiği diyoruz. Ancak en fazla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı, kadınların en düşük temsil edildiği seçimle gelinen kurum da muhtarlık kurumu olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların parlamentoda temsil oranı yüzde 20, belediye meclis üyeliğinde yüzde 10-11 civarı, belediye başkanlığında yüzde 3, muhtarlıklarda yüzde 2” ifadelerini kullandı.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Kaşıkırık, kadınlara da çağrıda bulundu. Kaşıkırık şöyle konuştu: “2024 yerel seçimlerinde kadın muhtar oranını 50’ye yükseltelim. Belki bu bir anda olmayacak, adım adım olacak. Ancak en azından eşik değer dediğimiz, üçte bir oranda kadın muhtar olsun. Kadın muhtar adaylarına sesleniyoruz. Aday olmak isteyen kadınlar lütfen Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı’na başvuruda bulunsun. Bizler onlara saha çalışmalarında da destek olacağız. Sadece eğitim ile değil kampanya, görünürlük ve saha çalışmalarında da kadın muhtarların yanında olacağız.”

‘EKSİKLER ÇOK’

Ağva’da Merkez Mahallesi’nde muhtar adayı olan ve mahallede daha önce kadın muhtar olmadığını belirten Meral Saygın Kantarcıoğlu adaylığa giden süreci, “Dolma büyüme Ağvalıyım. Üniversiteyle İstanbul’a geldim. Evlendikten sonra tekrar Ağva’ya yerleştim. 6 yıllık süre boyunca Ağva’da inanılmaz eksiklerin olduğunu gördüm. Arkadaşlarımızın desteğiyle muhtar adayı olmaya karar verdim. Büyük hevesle bu işi yapmak istiyorum” ifadeleriyle anlattı.