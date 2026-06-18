Eşitlik Korosu ‘Yaza Merhaba’ dedi

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Eşitlik Korosu, Giresun’da düzenlenen “Yaza Merhaba Konseri”nde sanatseverlerle buluştu. Tamamı amatör korist ve solistlerden oluşan koro, müziğin evrensel diliyle eşitlik ve dayanışma mesajı verdi.

İlk konserini 2015 yılında veren ve kadın-erkek eşitliği anlayışı temelinde çalışmalarını sürdüren koro, izleyicilere keyifli bir müzik dinletisi sundu. Birbirinden seçkin eserlerin seslendirildiği gecede izleyiciler, müzik dolu anlar yaşadı. Konser sonunda etkinliğe katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür edilirken Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Başkanı Aysun Aydın, müziğin birleştirici gücüyle eşitlik ve dayanışma mesajlarını yaymaya devam edeceklerini ifade etti.