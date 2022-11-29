Eşiyle kavga etti, rastgele ateş açıp yoldan geçeni öldürdü
Adana'da eşiyle kavga eden Furkan Avcı, (25) kayınvalidesinin eve geldiğini görünce sinirlenip, tabancayla sokağa rastgele ateş açtı. Mermiler, ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı (75) ile Fitte Casın'a (22) isabet etti. Karnından yaralanan Mahmut Yurgacı hayatını kaybetti, Fitte Casın ise yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre Furkan Avcı, tartıştığı eşi Özay Avcı'yı (22) darbetti. Özay Avcı da annesini arayıp durumu anlattı. Kızının darbedildiğini öğrenen Özgül Dikici, (49) gelinini de yanına alarak Furkan Avcı'nın evine gitti.
Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı'nın karnına, Fitte Casın'ın ise burnuna isabet etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla yakındaki hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip, sokağa ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenilen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Avcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- Artık 'Affımı istiyorum' olmayacak
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Erdoğan'a 'darbeci' dediler
- A Haber: Adana'da petrol bulundu