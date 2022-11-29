Eşiyle kavga etti, rastgele ateş açıp yoldan geçeni öldürdü

Adana'da eşiyle kavga eden Furkan Avcı, (25) kayınvalidesinin eve geldiğini görünce sinirlenip, tabancayla sokağa rastgele ateş açtı. Mermiler, ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı (75) ile Fitte Casın'a (22) isabet etti. Karnından yaralanan Mahmut Yurgacı hayatını kaybetti, Fitte Casın ise yaralandı.

DHA
29 Kasım 2022 Salı, 10:02
Eşiyle kavga etti, rastgele ateş açıp yoldan geçeni öldürdü
Abone Ol google-news

Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre Furkan Avcı, tartıştığı eşi Özay Avcı'yı (22) darbetti. Özay Avcı da annesini arayıp durumu anlattı. Kızının darbedildiğini öğrenen Özgül Dikici, (49) gelinini de yanına alarak Furkan Avcı'nın evine gitti.

Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı'nın karnına, Fitte Casın'ın ise burnuna isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla yakındaki hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip, sokağa ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenilen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Adana silah ruhsatsız silah öldürme

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler