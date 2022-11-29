Eşiyle kavga etti, rastgele ateş açıp yoldan geçeni öldürdü

29 Kasım 2022 Salı, 10:02

Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre Furkan Avcı, tartıştığı eşi Özay Avcı'yı (22) darbetti. Özay Avcı da annesini arayıp durumu anlattı. Kızının darbedildiğini öğrenen Özgül Dikici, (49) gelinini de yanına alarak Furkan Avcı'nın evine gitti.

Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı'nın karnına, Fitte Casın'ın ise burnuna isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla yakındaki hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip, sokağa ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenilen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.