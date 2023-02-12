Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in kız kardeşi ve eniştesi de yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 15:31

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 15:31

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in kız kardeşi ve eniştesinin de Maraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da yalamını yitirdi.

Ergin'in iki kardeşi ve aileleri de Hatay'da hayatlarını kaybetmişti.

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin’in enkaz altındaki kız kardeşi Betül’ün ve kıymetli eşinin cansız bedenlerine bu sabah ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun" dedi

Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin’in enkaz altındaki kız kardeşi Betül’ün ve kıymetli eşinin cansız bedenlerine bu sabah ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun. — Ali Babacan (@alibabacan) February 12, 2023







