Eski AKP İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, bakanlığa atandı
AKP önceki dönem Samsun İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atandı.
?Hukuk İşleri Müdürlüğü görevini bir süredir vekâleten yürüten Hakan Ay, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. ve 3., maddeleri gereğince resmen atandı. Hakan Ay, atanma kararını sosyal medya hesabında şöyle duyurdu:
“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık’ın teklifleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin tensipleri ile Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine asaleten atanmış bulunmaktayım. Rabbim, aziz milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin.”
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