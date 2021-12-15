Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elçiliklerdeki siyasi atamaları savundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Bakanlığa adalet getirdim” ifadeleri, siyasi atamaları yeniden gündeme getirdi. AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı danışmanı olan isimler büyükelçi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bütçe görüşmelerinde, “Ben bu bakanlığa adalet getirdim” ve “Bakanlığımızda torpil yok” ifadelerini kullanması siyasi atamaları yeniden gündeme getirdi. Çok sayıda kariyer diplomatı merkezde bekletilirken aralarında Egemen Bağış, Murat Mercan, Ozan Ceyhun’un da bulunduğu çoğunluğu eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı danışmanı olan isimler büyükelçilik yapıyor. Türkiye’nin 157 misyonunun 25’indeki büyükelçiler bakanlık dışı isimlerden oluşuyor.
Dışişleri Bakanlığı’nda daha önce istisna olarak uygulanan dışarıdan büyükelçi atanması, AKP döneminde sıklıkla başvurulan bir yöntem haline geldi. Siyasi atamayla bir ülkeye büyükelçi olarak atanan bir ismin başka bir ülkeye yeniden atanması da iktidarın uygulamaları arasında yerini aldı. Daha önce Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi olan eski AKP milletvekili Murat Mercan’ın Washington Büyükelçiliği’ne atanması, 2013-2015 yılları arasında Türkiye’nin Encemine (Çad) Büyükelçisi olarak görev yapan ilahiyat profesörü Ahmet Kavas’ın 2020’de Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği’ne atanması, “dışarıdan kıdemli büyükelçi” atamasının uygulamaları arasında yer alıyor. Ayrıca siyasi atama yapılan bir başkentteki büyükelçinin yerine yeni bir siyasi atama yapılması da dikkat çekiyor. Türkiye’nin Aşkın Asan’dan önceki Cakarta Büyükelçisi de yine bakanlık dışından görevlendirilen Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç olmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefetin eleştirileriyle ilgili 2019’da “Kimse kusura bakmasın en iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız” açıklaması yapmış, 4 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’ndaki atamalarla ilgili eleştirilerle ilgili “Bakanlığa benim dönemimde adalet geldi” ifadelerini kullanmıştı.
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