Eski AKP’li Kocabıyık’a İmamoğlu suçlamaları

Eski AKP İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık, önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında gözaltına alınarak daha sonra tutuklandı.

“Zincirleme şeklinde cumhurbaşkanına hakaret” suçu yöneltilen Kocabıyık’ın tutuklamaya sevk yazısında suçlamaya konu olan bazı sosyal medya paylaşımları da yer aldı.

Buna göre Kocabıyık’a, sosyal medya hesabından yaptığı altı paylaşım ve pazartesi günü gazetemizde yayımlanan röportajında kullandığı ifadeler suçlama olarak yöneltildi. Kocabıyık’ın sosyal medya hesabında sarfettiği “Bir iktidar sahibi düşünün, rakibinden korktuğu için onu hapse attırarak kurtulmak istiyor” ve “Tayyip Erdoğan, geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok” cümleleri de suç kapsamında değerlendirildi.

‘MENFAATLERİ’ ANLATMIŞTI

Kocabıyık ayrıca, gazetemizde yayımlanan röportajında AKP’lilerin partinin sağladığı menfaatler karşılığında “sustuklarını” iddia etmesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili Erdoğan’a yönelttiği eleştiriler sebebiyle de suçlandı.

Tutuklamaya sevk yazısında, Kocabıyık’ın paylaşımlarının “cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu” ifade edilirken “cumhurbaşkanına yönelik alenen hakaret suçunu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, eylemin birden fazla kez gerçekleştirilmesi karşısında suçun zincirleme şekilde işlendiğinin değerlendirildiği” belirtildi.

Tutuklamaya gerekçe olarak ise “Kocabıyık’ın kaçma şüphesinin” bulunmasına yer verilmesi dikkat çekti. Kocabıyık’ın kısa zaman içerisinde, İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne nakledilmesi bekleniyor.

‘ÇIPLAK BİR HAKİKAT VAR’

Gazetemize verdiği röportaj sonrası tutuklanan eski AKP’li Kocabıyık için tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, “Muktedirler onun gerçeği açıkça ortaya koyan sözlerinden rahatsız oldular” dedi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda “Doğruyu söylediği için dokuz köyden kovuldu, sonunda da tutuklandı. Oysa Kocabıyık’ın sözlerinde suç değil, çıplak bir hakikat var. Artık öyle bir noktadasınız ki eski yol arkadaşlarınızın yüzünüze tuttuğu aynayı bile yargı yoluyla kırmaya çalışıyorsunuz. Zorla gizlemeye çalıştığınız hakikat, milyonların cesaretine ve umuda dönüşüyor” diye konuştu.