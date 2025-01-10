Eski AKP Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da dün 74 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Kocatepe Camisindeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski AKP Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı
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ANKA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 18:32

İyimaya için, ikindi namazının ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Törene, İyimaya’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk katıldı ve siyasiler katıldı. 

Ahmet İyimaya, Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.


Etiketler: #Ankara #AKP #Adalet Bakanı

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