Eski AKP Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti

Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:31

Güncelleme: 09.01.2025 - 22:31

TBMM'de Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nda başkan olan ve 20, 21. Dönem Amasya; 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekilliği yapan Ahmet İyimaya 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet İyimaya, yarın (10 Ocak Cuma) Ankara’da öğlen namazına müteakip toprağa verilecek.

AHMET İYİMAYA KİMDİR?

Ahmet İyimaya 22 Kasım 1950'de Yuvaköy'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Ankara Barosu'na bağlı olarak yıllarca serbest avukatlık yaptı. Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, TEMA Vakfı Kurucu Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. 20, 21. Dönem Amasya, 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekilidir. Sorumluluk hukuku, siyaset hukuku alanlarında yayımlanmış kitapları ve makaleleri var. 1996-1997 yıllarında Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 23. ve 24. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı oldu. İyi düzeyde Arapça, az düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen İyimaya, evli ve üç çocuk babasıdır.