Eski AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e saldırıda yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

28.04.2026 09:07:00
ANKA
AKP’nin eski Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça’daki ofisinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde AKP Muğla önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin’in silahlı saldırıda yaralanması olayında 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Laçin’in İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerindeki ofisinde meydana gelmişti.

İddiaya göre ofise gelen iki kişi para talebinde bulundu. Yaşanan tartışmanın ardından E.K’nin yanında bulunan tabancayla Laçin’e ateş ettiği öne sürüldü.

3 TUTUKLAMA

Bacağından yaralanan Laçin, Datça Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Laçin’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.K, V.K. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

