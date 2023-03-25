Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı jandarmaya el kaldırıp tehdit etti!

Eski AKP Milletvekili Mazhar Bağlı, yol uygulaması sırasında görevli jandarmaya el kaldırıp, tehdit etti. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Bağlı'nın jandarmayı tehdit ettiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 17:19
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AKP Şanlıurfa eski milletvekili Mazhar Bağlı, bir yol uygulaması sırasında görevli jandarmalarla kavga etti.

Sosyal medyaya düşen ve ne zaman kaydedildiği belli olmayan görüntülerde jandarmaların aracını durdurup kendisini yere yatırdıklarını iddia eden Bağlı'nın jandarmalara hakaret ettiği görüldü. Mazhar Bağlı'nın "Jandarmalar yalan söylüyor, kaçtığım falan yoktu" sözleri dikkat çekti.

Görüntülerde Bağlı'nın bağırdığı jandarma komutanının "Elini kolunu indir, sen jandarmaya böyle bağıramazsın" sözlerine Mazhar Bağlı, "Allah Allah, sen peygamber çocuğu musun?" diye sordu.

"Kaldıramazsın" cevabı alan Mazhar Bağlı, "Kaldırırım hem de nasıl kaldırırım" dedi.


Mazhar Bağlı AKP Jandarma

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