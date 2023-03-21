Jandarma’dan kaçak 'çörek otu yağı' operasyonu: Piyasa değeri 8 milyon TL

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:08

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 13:08

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nde kaçak çörek otu yağı üretimi yapıldığı tespit edilen adrese Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

2 BİN ŞİŞE ÇÖREK OTU YAĞI...

Operasyonda, piyasa değeri 8 milyon TL’ye ulaşan 2 bin şişe çörek otu yağı ve 4 adet üretim makinesi ele geçirildi.

Makinelere, İlçe Sağlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.