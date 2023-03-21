Jandarma’dan kaçak 'çörek otu yağı' operasyonu: Piyasa değeri 8 milyon TL
İstanbul Arnavutköy’de kaçak çörek otu yağı operasyonunda, piyasa değeri 8 milyon TL değerinde çörek otu yağı ve üretim makinesi ele geçirildi.
Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nde kaçak çörek otu yağı üretimi yapıldığı tespit edilen adrese Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
2 BİN ŞİŞE ÇÖREK OTU YAĞI...
Operasyonda, piyasa değeri 8 milyon TL’ye ulaşan 2 bin şişe çörek otu yağı ve 4 adet üretim makinesi ele geçirildi.
Makinelere, İlçe Sağlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- 'Yirmi milletvekili' çıkmazı
- 'Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti' yalanlandı
- Saray'da panik yaratan anket!
- 'Külliyen yalan!'