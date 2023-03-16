Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 20:29

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 20:29

Adaylar, Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Başvuru yapan adaylar, ''Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı.

JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘sonuçlarım’’ kısmından seçim yaparak görüntüleyebiliyor.



