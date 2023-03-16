Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?
Adaylar, Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?
Adaylar, Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Başvuru yapan adaylar, ''Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı.
JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘sonuçlarım’’ kısmından seçim yaparak görüntüleyebiliyor.
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