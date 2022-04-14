Eski AKP'li bakan İdris Naim Şahin'in parti kuracağı iddia edilmişti

14 Nisan 2022 Perşembe, 17:26

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın ardından eski AKP'li İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Oda TV'nin haberinde, eski DYP ve AKP Milletvekili Saffet Kaya'nın da yer alacağı belirtilmişti.

Söz konusu iddiayla ilgili Saffet Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kaya, "Tamamen asılsızdır, yalan haberdir ve bir itibar suikastıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaya'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Rahatsızlığı sebebiyle yakın zamanda yapmış olduğumuz kızımın düğün törenine katılamadığından ötürü beni ofisimde ziyaret etmek suretiyle tebriklerini iletmeye teşrif eden eski içişleri bakanımız değerli dostum İdris Naim Şahin'in nezaket ziyaretini bu şekilde kurgu bir haber yapmak suretiyle amacından farklı bir şekilde kamuoyuna takdim eden Oda TV haberinin kesinlikle büyük bir yalandan ibaret olduğu, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen bu ziyaretin bu şekilde anlamlandırılmış olmasının hiçbir gerçekliği yoktur. Tamamen asılsızdır, yalan haberdir ve bir itibar suikastıdır.

Bu maksatlı ve yalan haberi yayınlayanlar ve yazanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımdan ivedilikle başlatılacaktır. Daha önce de bu ve buna benzer yalan haberleri yapmak suretiyle kamuoyunu yanlış bilgilendirenler hakkında yeni bir dava sürecini başlatıyorum kamuoyuna saygıyla bildiririm."