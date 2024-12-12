Eski AKP'li başkan kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.12.2024 - 17:10

Güncelleme: 12.12.2024 - 17:11

Olay, Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Papazın Bahçesi mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 65 yaşındaki eski AKP Çamlıyayla İlçe Başkan Mehmet Ali Yetiş, yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düştü.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Mehmet Ali Yetiş’in hayatını kaybettiğini tespit etti.



