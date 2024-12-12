Eski AKP'li başkan kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Mersin’de eski AKP İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş, yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eski AKP'li başkan kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 17:10

Olay, Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Papazın Bahçesi mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 65 yaşındaki eski AKP Çamlıyayla İlçe Başkan Mehmet Ali Yetiş, yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düştü.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Mehmet Ali Yetiş’in hayatını kaybettiğini tespit etti.


Etiketler: #Mersin #Mehmet Ali Yetiş #AKP

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