Eski AKP’li Selim Temurci canlı yayında tarih verdi: 'Nebati yolcu'

25 Mart 2022 Cuma, 16:35

Kanal 42 Televizyonu’nda yayımlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu Gelecek Partili Dr. Selim Temurci oldu. Temurci, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.

Eski AKP İstanbul İl Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Temurci, canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili bir iddia ortaya attı. Temurci, Bakan Nebati'nin nisan veya mayıs ayında gideceğini söyledi.

"NEBATİ YOLCU"

Temurci’nin konuşmasının ilgili bölümü şöyle;

“Şu anda gözleri parlayan vatandaş, ona bakanın Recep Tayyip Erdoğan’ı göreceğini söylüyor. Muhtemelen nisan veya mayıs gibi Nebati yolcu. Bunu görüyoruz. Net bir şekilde görünüyor. Ben, kendisinden ışıltı alıyorum. Nebati Bey ile biz siyaset yaptık. Yani ehliyet ve liyakat diyoruz. Yani bu ülkede Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlık yaptığı bir ülkede öyle bir hal oluştu ki, her şeyin profili düşük olacak, tek bir kişi kutsanacak hatta tabulaştırılacak hatta onun sözünün dışında hiçbir söz söylenmeyecek. Sayın Nebati şundan dolayı gidecek; ekonomiyi hiç anlamadığını Türkiye’de ve dünyada herkese anlattı.”



