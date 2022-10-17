Eski AKP’li meclis üyesinin inşaat şirketine ait Kadıköy'deki binada üst üste yangın çıktı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’ndeki 24 katlı gökdelenin havalandırma sistemine yakın bir noktada önceki akşam saatlerinde yangın başladı.

Alt katlardaki yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Önlem amacıyla boşaltılan binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın üçüncü katında ise dün sabah saatlerinde tekrardan yangın başladı. Olay yerine giden ekipler kısa süre içerisinde yangını söndürdü.

ÖNCE ARAZİYİ SATIN ALDI

Korkutan yangının çıktığı gökdelenin arazisi önceki yıllarda hisseyi alan kişiyle gündeme gelmişti. 2005-2019 yılları arasında Ümraniye Belediyesi’nde meclis üyeliği ve imar komisyon başkanlığı yapan Nimetullah Kaya tarafından 1992’de kurulan Şua İnşaat, Mart 2015’te araziyi satın aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu alışverişten sonra 15 bin metrekarelik 746 ada 1 parsel ve yakın çevresinin riskli alan kararı için 25 Mart’ta Bakanlar Kurulu’na yazı yazdı. Bakanlar Kurulu, arazi için 8 Nisan’da riskli alan kararı verdi ve karar 31 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Bunun haricinde, Aralık 2018’de müşterilere teslim edilen ve üç bloktan oluşan projede 26 ticari ünite ve 785 daire bulunuyor.



DAYANIKLI MALZEME KULLANILDI MI?

İlk çıkan yangının kısa sürede binayı sarması akıllara “Yangına dayanıklı malzeme kullanıldı mı?” sorusunu getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Füsun Sümer, bilirkişi incelemesi yapılmadan bir şey söylenmesinin zor olduğunu ancak yangına dayanaklı malzemelerin maliyetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Sümer, “Kadıköy’deki binanın neden yandığını söyleyebilmek için yerinde inceleme yapmak gerekir. Binada yangın güvenliğinin sağlanması için sadece cephe değil, kullanılan bütün malzemelerin dayanıklı olması lazım. Özellikle yalıtım malzemeleri yangına dayanıklı olmalı. Yangının bütün binayı sarmasından tüm cephenin aynı malzemeden olduğunu düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.