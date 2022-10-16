Kadıköy’de alevlere teslim olan rezidansta yeniden yangın çıktı
Kadıköy Fikirtepe’de alevlere teslim olan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
İstanbul Kadıköy'deki Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
Dün akşam saatlerinde alevlere teslim olan rezidansım dördüncü katından gelen dumanları fark eden yurttaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina içerisinde bulunan yurttaşlar kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
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