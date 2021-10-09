Eski AKP'li vekil Emir'den "Fakirler üşüyecek" açıklaması

09 Ekim 2021 Cumartesi, 11:41

25. Dönem AKP Edirne Milletvekili ve kömür işletmecisi Şemsettin Emir, geçen yıl 700-750 TL olan kömür fiyatının bu yıl bin TL olmasının alım gücü düşük vatandaşın elini kolunu bağladığını belirtti.

Emir, “Bir çuval kömür 25 lira. Bundan sonra artık evlere 2 torba, 1 torba, 4 torba kömür taşımak zorunda kalacağız. Tondan, torbaya düştük. Bu kış çok çetin geçecek. Fakir fukara üşüyecek” dedi.

ANKA'dan Gökhan Tuzladan'ın aktardıklarına göre Emir, şunları söyledi:

“Ben bu işi 25 senedir yapıyorum. Ocak sahipleri bize gerekli imkânı sağlıyorlardı, vade konusunda. Biz de bunu vatandaşa yansıtıyorduk, onları üzmeyecek şekilde. Aylık taksitlerle kömür verme imkânımız oluyordu. Ancak bu yıl üstüne basa basa söylüyorum. Biz vatandaşla karşı karşıya geldik. Bir çuval kömür 25 lira. Bundan sonra artık evlere 2 torba, 1 torba, 4 torba kömür taşımak zorunda kalacağız. Tondan, torbaya düştük. Adı üzerinde torba kömür, bundan sonra ton ortadan kalkacak, torba torba alınacak. Fakir fukara bu kışı nasıl geçirecek.

Sosyal Yardımlaşma ile temas ettim. Fakir Fukara Fonu’ndan Edirne merkezde 3 bin 200 haneye 34 torba kömür verileceği söylediler. Ama daha henüz kömürleri de gelmemiş. Şöyle bir hesap yapalım. 34 torba kömür 850 kilogram yapıyor. Halbuki bir hanenin bütün kışı geçirmesi için asgari 2 bin 500 kilo kömür kullanması gerekiyor. Peki vatandaş bu şartlarda zaten sosyal yardımlaşma fonundan kömür alarak kışını geçirmeye çalışırken, bin 650 kilo kömürü nasıl alacak?

"BU KIŞ ÇOK ÇETİN GEÇECEK"

Ben buradan yüksek sesle söylüyorum. Bu kış çok çetin geçecek. Bu insanlara sahip çıkalım. Devlet olarak 34 torba veriyorsak bir daha 34 torba, yetmezse bir daha 34 torba verelim. Sosyal yardımlaşma fonundan kömür alan insanlar buradan bir miktar kömür alabiliyor. Peki, SSK emeklisi o nasıl alacak, memur emeklisi o da alamıyor. Dolayısıyla bunun etrafını da genişletmek lazım. Sadece sosyal yardımlaşmadan destek alanlara kömür değil, ayrıca SSK ve Bağ Kur emeklisi ya da memur emeklisi gibi geçinemeyen insanları da tespit edip, onların üşümemesini sağlamamız lazım.

Şu anda millet, fakir fukara üşüyecek. Eğer bu yıl bir hanede bir insan donarak ölüyorsa vebali Edirne Valisi’nindir, vebali belediye başkanınındır, vebali sivil toplum örgütlerinindir, vebali cebinde para olup da evinde kaloriferde çok rahat ısınıp yatan insanlarındır. Lütfen, vicdan sahiplerine sesleniyorum. Yok olan insanlar açken, var olan insanlar tok yatamaz. Eğer böyle bir şey devam ediyorsa olacaksa vallahi devlet batar.

"KİMSEYİ SUÇA TEŞVİK ETMENİN BİR ANLAMI YOK"

O adam ne yapacak biliyor musun; yoksa çalacak. Kimseyi suça teşvik etmenin bir anlamı yok. Sonra adan kömür çaldığı zaman hırsız oluyor, ekmek çaldığı zaman hırsız oluyor. İmkânı olan, imkânı olmayana elini uzatacak."

Isınma ihtiyacını kömürle karşılayan yurttaşlar da şunları söyledi:

Gazi Necdet Çetin: “Devletim var arkamda. Getiriyor bana 10 torba 40-50 torba kömür yakıyorum. 48 yıllık gazilerdenim. Geçen yıl gelmedi mesela. Zam geliyor yapacak bir şey yok. Fakir hep güme gitsin. Fakir fukarayı düşünen yok ki! Nasıl olsa millet geçiniyor.”

Basri Amaç: “Gariban çalgı çakıp oynayacak. Başka lamı cimi yok bu işin. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor artık. Bilemiyorum artık ne olacak garibanların işi. Devlet veriyor onlara kömür ama, öyle 1 tonla 25 kg ile yürüyecek hayat değil bu hayat.”