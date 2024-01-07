Gaziantep'te hastanenin acil servisinde 'şüpheli valiz' alarmı
Gaziantep’te hastanenin acil girişine bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu. Bomba paniği nedeniyle acil servisi boşaltılarak geniş güvenlik önlemleri alınırken, çantanın sahibinin ortaya çıkmasıyla korku ve panik yerini rahat bir nefese bıraktı.
Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin acil ayakta hasta giriş kapısının önündeki çantayı fark eden yurttaşlar ve hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerin çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi.
ACİL SERVİS BOŞALTILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, hastane acil servisi ile hastane bahçesini boşaltarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan tedbirlerin ardından özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri şüpheli çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanırken, çantayı bırakan şahıs olay yerine geldi.
Bıraktığı çantanın yanına giden vatandaş, açtığı çantanın içerisindeki kıyafetleri gösterince olay yerindekiler rahat bir nefes aldı.
Çantayı bırakan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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