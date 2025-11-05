Eski Bakan Hüseyin Çelik'ten Demirtaş, Kavala ve Atalay açıklaması: 'Hukuksuz Türkiye' algısıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşamayız

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, "Gerek dün Sayın Bahçeli’nin, gerekse bugün Sayın Arınç’ın yaptığı açıklamalar, Türkiye’de hukuk ve adalet anlayışının geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece önemlidir" diyerek tutukluluğun cezaya dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

"ANAYASAL BİR YÜKÜMLÜLÜK"

Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay ve daha birçok siyasetçi, gazeteci ve düşünce insanının içinde bulundukları durumun vicdani bir mesele haline geldiğini kaydeden Çelik, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması bir lütuf değil, anayasal bir yükümlülüktür" ifadelerine yer verdi.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Bir kişinin serbest bırakılması veya tutuklu kalması, bağımsız mahkemelerin kararlarıyla değil de iktidar gücünü ellerinde bulunduran siyasetçilerin talimat veya telkinleri ile oluyorsa hukuk devleti adına matem tutulacak zamandır. Sayın Bahçeli’nin bugün geldiği nokta, Sayın Arınç’ın da hatırlattığı üzere, yıllar önce ısrarla dile getirdiğimiz bir noktadır: 'Hukukun üstünlüğü, her türlü siyasi hesaplaşmanın, ideolojik ayrışmanın ve partisel çıkarın üzerindedir'. Siyasi görüşleri, etnik kimlikleri veya inançları sebebiyle hiçbir vatandaşımızın hukuk önünde farklı muamele görmesi kabul edilemez. Adalet, bir kesim için değil, herkes içindir. Adalet terazisi bir kez şaşarsa, toplumun vicdanı da şaşar.

Bugün yapılması gereken, geçmişte yaşanan haksızlıkların tekrarlanmaması; Türkiye’yi yeniden hukukun, aklın ve vicdanın rehberliğine teslim etmektir. Unutmayalım ki, adalet mülkün temelidir; temel sarsılırsa hiçbir yapı ayakta kalamaz. Unutmayalım ki, 'Hukuksuz Türkiye' algısıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşamayız."