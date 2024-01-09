Eski Bakan Varank’ın şikayetiyle yargılanan gazeteci Büyüksipahi ve Güger'e beraat

Yayınlanma: 09.01.2024 - 20:12

Güncelleme: 09.01.2024 - 20:12

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Cumhuriyet.com.tr’nin Sorumlu Müdürü Mustafa Birol Güger ile eski genel yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ile hakkında açtığı, "kamu görevlisine hakaret” davasında gazeteciler beraat etti.

BirGün’den İsmail Arı’nın “Deniz manzaralı araziyi Varank’ın ‘kuzeni’ kaptı!” başlıklı haberi üzerine yapılan şikayetler üzerine dönemin cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ve gazetenin sorumlu müdürü Mustafa Birol Güger'e dava açılmıştı.

Bir önceki duruşmada, gazeteci İsmail Arı beraat ederken; haberin cumhuriyet.com.tr'de yayımlanmasına bağlı olarak Mustafa Büyüksipahi ve Mustafa Birol Güger'in yargılanmalarına devam edildi.

Bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, somut olayda sözlerin basın özgürlüğü sınırlarını aştığını, hakaret kastı taşıdığını ve hakaret suçunun unsurlarının oluştuğunu savunarak, gazetecilerin cezalandırılmasını istedi.

BERAAT ETTİLER

Mahkeme ise yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle gazeteciler Mustafa Büyüksipahi ve Mustafa Birol Güger'in ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Gazeteci Mustafa Büyüksipahi savunmasında haberin açık kaynaklar kullanılarak yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haberin arkasındayım. Meslektaşım İsmail Arı'nın açık kaynaklardan yararlanarak yaptığı haberde her şey ortada ve nettir. Söz konusu haberin ayrıntılarına bırakın gazetecileri herhangi bir yurttaş da kolaylıkla ulaşabilir. İhale yapılmıştır ve iptal edilmiştir. İhaleyi Sedat Varank almıştır. Kendisi de Mustafa Varank'ın kuzenidir. Haberi Cumhuriyet.com.tr'de kaynak göstererek yayımlamakta bir sakınca görmedik. Kamu görevlisine hakaret yoktur."