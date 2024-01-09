Eski Bakan Varank’ın şikayetiyle yargılanan gazeteci Büyüksipahi ve Güger'e beraat
Cumhuriyet.com.tr'nin Sorumlu Müdürü Mustafa Birol Güger ile eski genel yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ile hakkında, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılan “kamu görevlisine hakaret” davasında beraat kararı verildi.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın,
Cumhuriyet.com.tr’nin Sorumlu Müdürü Mustafa Birol Güger ile eski genel yayın yönetmeni
Mustafa Büyüksipahi ile hakkında açtığı, "kamu görevlisine hakaret” davasında
gazeteciler beraat etti.
BirGün’den İsmail Arı’nın “Deniz manzaralı araziyi Varank’ın
‘kuzeni’ kaptı!” başlıklı haberi üzerine yapılan şikayetler üzerine dönemin cumhuriyet.com.tr
Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ve gazetenin sorumlu müdürü Mustafa
Birol Güger'e dava açılmıştı.
Bir önceki duruşmada, gazeteci İsmail Arı beraat ederken;
haberin cumhuriyet.com.tr'de yayımlanmasına bağlı olarak Mustafa Büyüksipahi ve
Mustafa Birol Güger'in yargılanmalarına devam edildi.
Bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada
esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, somut olayda sözlerin basın özgürlüğü
sınırlarını aştığını, hakaret kastı taşıdığını ve hakaret suçunun unsurlarının
oluştuğunu savunarak, gazetecilerin cezalandırılmasını istedi.
BERAAT ETTİLER
Mahkeme ise yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış
olması nedeniyle gazeteciler Mustafa Büyüksipahi ve Mustafa Birol Güger'in ayrı
ayrı beraatına karar verdi.
Gazeteci Mustafa Büyüksipahi savunmasında haberin açık
kaynaklar kullanılarak yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Haberin arkasındayım. Meslektaşım İsmail Arı'nın açık kaynaklardan yararlanarak yaptığı haberde her şey ortada ve nettir. Söz konusu haberin ayrıntılarına bırakın gazetecileri herhangi bir yurttaş da kolaylıkla ulaşabilir. İhale yapılmıştır ve iptal edilmiştir. İhaleyi Sedat Varank almıştır. Kendisi de Mustafa Varank'ın kuzenidir. Haberi Cumhuriyet.com.tr'de kaynak göstererek yayımlamakta bir sakınca görmedik. Kamu görevlisine hakaret yoktur."
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