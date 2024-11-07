Eski Baro başkanlarından kayyum sonrası çağrı: 'Başkanları görevlerine iade edin'

Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:43

Güncelleme: 07.11.2024 - 15:43

Esenyurt Belediyesi ile başlayan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti İlçesi Belediyesi ile devam eden kayyum kararlarına tepkiler sürüyor. Konuya ilişkin 73 eski baro başkanı da ortak basın açıklaması yayınladı. Demokrasinin halka kişisel ve kamusal eşitlik ve özgürlük tanıyan en ideal sistem olduğunun belirtildiği açıklamada yerel yönetimlerin halkın kendini yönetmesi için örnek kurumlar olduğu, ancak kayyumların AKP döneminde idari pratiğe dönüştüğü vurgulandı. Avrupa Konseyi’nin kayyum sonrası Türkiye’yi uyardığının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin(AİHM) de bu uygulamanın demokratik temsil hakkına zarar verdiği yönünde görüş bildirdiğinin anımsatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“UYGULAMADAN VAZGEÇİN''

Biz çeşitli dönemlerde baro başkanlığı yapan hukukçular olarak; bir idari pratiğe dönüşen kayyım uygulamasını kabul etmiyor ve kınıyoruz. Nitekim uygulandığı haliyle kayyım rejimi; seçme ve seçilme hakkı, hukuki öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkesi, masumiyet karinesi ve yerinden yönetim ilkesi gibi pek çok demokratik ilke ve değeri ağır şekilde ihlal etmektedir. Biz aşağıda imzası bulunan hukukçular, hukuk devleti ilkesini ağır şekilde ihlal eden ve toplumsal barışımızı zedeleyen bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini ve görevden alınan belediye başkanlarının derhal göreve iadesini talep ediyoruz.”

Basın açıklamasında ise şu baro başkanlarının adları yer aldı:

Abdullah Alakuş, 2014-2018 Bingöl Barosu Başkanı

Abdülbaki Çelebi, 2017-2019 Muş Barosu Başkanı

Ahmet Kurtuluş, 2001-2005 Düzce Barosu Başkanı

Ahmet Özmen, 2016-2018 Diyarbakır Barosu Başkanı

Ahmet Sevim, 2012-2016 Batman Barosu Başkanı

Ahmet Uludağ, 2010-2012 Edirne Barosu Başkanı

Ali Arabacı, 1996-1999 Bursa Barosu Başkanı

Ali Arslan, 2015-2021 Manisa Barosu Başkanı

Ali Aydın, 2008-2010 Kayseri Barosu Başkanı

Ali Elibol, 2012-2014 Gaziantep Barosu Başkanı

Ali Fuat Bucak, 2012-2014 Şanlıurfa Barosu Başkanı

Ali Uğur Çağal,2013-2021 Artvin Barosu Başkanı

Altan Akpınar, 2014-2018 Çorum Barosu Başkanı

Asude Şenol, 2002-2008 Bursa Barosu Başkanı

Azat Yıldırım, 2009-2015 Mardin Barosu Başkanı

Barış Yıldırım, 2016-2018 Tunceli Barosu Başkanı

Bedrettin Kalın, 2006-2008 Artvin Barosu Başkanı

Bilgin Yeşilboğaz, 2018-2021 Mersin Barosu Başkanı

Cemal İnci, 2004-2010 Yalova Barosu Başkanı

Cengizhan Gököz, 1998-2000 Antalya Barosu Başkanı

Cevdet Bekler, 2010-2014 Yalova Barosu Başkanı

Cihan Aydın, 2018-2021 Diyarbakır Barosu Başkanı

Cihat Açıkalın, 2021-2023 Hatay Barosu Başkanı

Coşkun Molla, 2006-2008 Edirne Barosu Başkanı

Cumhur Arıkan, 2008-2010 Kocaeli Barosu Başkanı

Erkan Şenses, 2021-2024 Batman Barosu Başkanı

Ersayın Işık, 2006-2008 Kocaeli Barosu Başkanı

Fahri Örengül, 2002-2004 Kocaeli Barosu Başkanı

Fatma Kalsen, 2022-2024 Tunceli Barosu Başkanı

Fedayi Doğruyol, 2018-2020 Yalova Barosu Başkanı

Fettah Çapkurt, 2021-2024 Kars Barosu Başkanı

Gültekin Uzunalioğlu, 2008-2017 Giresun Barosu Başkanı

Güneş Gürseler, 2002-2004 Tekirdağ Barosu Başkanı

Hakan Canduran, 2014-2018 Ankara Barosu Başkanı

Haluk Murat Poyraz, 2016-2021 Ordu Barosu Başkanı

Hanifi Budancamanak, 2018-2021 Bingöl Barosu Başkanı

Hikmet Delebe, 2014-2016 Şanlıurfa Barosu Başkanı

İbrahim Baştimar, 2012-2021Kars/Ardahan Barosu Başkanı

İrfan Güven, 2010-2012 Şanlıurfa Barosu Başkanı

İsmail Durgun, 2009-2011 Hakkari Barosu Başkanı

İsmail Elik, 2019-2024 Mardin Barosu Başkanı

İzzet Varan, 2008-2013 Artvin Barosu Başkanı

Kenan Bilge, 2021-2022 Siirt Barosu Başkanı

Kenan Çetin, 2018-2022 Tunceli Barosu Başkanı

Mahmut Bayatlı, 2008-2020 Çorum Barosu Başkanı

Mehmet Durakoğlu, 2016-2022 İstanbul Barosu Başkanı

Mehmet Velat İzol- 2021-2022 Şanlıurfa Barosu Başkanı

Mengücek Gazi Çıtırık, 2012-2016 Adana Barosu Başkanı

Mezher Yürek, 2006-2012 Bitlis Barosu Başkanı

Muammer Aydın, 2008-2010 İstanbul Barosu Başkanı

Murat Timur, 2012-2018 Van Barosu Başkanı

Müjdat İlhan, 2011-2021 Denizli Barosu Başkanı

Nahit Eren, 2021-2024 Diyarbakır Barosu Başkanı

Necip Korkmaz, 2018-2010 Hakkari Barosu Başkanı

Nevzat Anuk, Hakkari 2005-2008 Hakkari Barosu Başkanı

Nizam Dilek, 2016-2021 Siirt Barosu Başkanı

Nuşirevan Elçi 2006-2021 Şırnak Barosu Başkanı

Özdemir Sökmen, 2008-2010 İzmir Barosu Başkanı

Özkan Yücel, 2018-2021 İzmir Barosu Başkanı

Polat Balkan, 2016-2021 Antalya Barosu Başkanı

Rıza Albay, 2008-2012 Uşak Barosu Başkanı

Rojhat Dilsiz, 2021-2024 Şırnak Barosu Başkanı

Sabri Çepik, 1998-2002 Şanlıurfa Barosu Başkanı

Sedat Tekneci, 2018-2022 Tekirdağ Barosu Başkanı

Sema Pekdaş, 2010-2013 İzmir Barosu Başkanı

Serdar Işık 2015-2017 Hakkari Barosu Başkanı

Seyfettin Civelekoğlu, 2010-2012 Kastamonu Baro Başkanı

Sezgin Çetin, 2024 Aydın Barosu Başkanı

Sümer Germen, 2002-2014 Aydın Barosu Başkanı

Timur Demir, 2006-2010 Ağrı Barosu Başkanı

Veli Küçük, 2016-2021 Adana Barosu Başkanı

Zeki Kahraman, 2008-2011 Bursa Barosu Başkanı

Ziya Yergök, 1996-2000 Adana Barosu Başkanı