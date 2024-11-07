Eski Baro başkanlarından kayyum sonrası çağrı: 'Başkanları görevlerine iade edin'
Dört belediye hakkında verilen kayyum kararlarına tepkiler sürüyor. 73 eski baro başkanı basın açıklaması yayınlayarak belediye başkanlarının göreve iade edilmesi çağrısında bulundu.
Esenyurt Belediyesi ile başlayan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti İlçesi Belediyesi ile devam eden kayyum kararlarına tepkiler sürüyor. Konuya ilişkin 73 eski baro başkanı da ortak basın açıklaması yayınladı. Demokrasinin halka kişisel ve kamusal eşitlik ve özgürlük tanıyan en ideal sistem olduğunun belirtildiği açıklamada yerel yönetimlerin halkın kendini yönetmesi için örnek kurumlar olduğu, ancak kayyumların AKP döneminde idari pratiğe dönüştüğü vurgulandı. Avrupa Konseyi’nin kayyum sonrası Türkiye’yi uyardığının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin(AİHM) de bu uygulamanın demokratik temsil hakkına zarar verdiği yönünde görüş bildirdiğinin anımsatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“UYGULAMADAN VAZGEÇİN''
Biz çeşitli dönemlerde baro başkanlığı yapan hukukçular olarak; bir idari pratiğe dönüşen kayyım uygulamasını kabul etmiyor ve kınıyoruz. Nitekim uygulandığı haliyle kayyım rejimi; seçme ve seçilme hakkı, hukuki öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkesi, masumiyet karinesi ve yerinden yönetim ilkesi gibi pek çok demokratik ilke ve değeri ağır şekilde ihlal etmektedir. Biz aşağıda imzası bulunan hukukçular, hukuk devleti ilkesini ağır şekilde ihlal eden ve toplumsal barışımızı zedeleyen bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini ve görevden alınan belediye başkanlarının derhal göreve iadesini talep ediyoruz.”
Basın açıklamasında ise şu baro başkanlarının adları yer aldı:
Abdullah Alakuş, 2014-2018 Bingöl Barosu Başkanı
Abdülbaki Çelebi, 2017-2019 Muş Barosu Başkanı
Ahmet Kurtuluş, 2001-2005 Düzce Barosu Başkanı
Ahmet Özmen, 2016-2018 Diyarbakır Barosu Başkanı
Ahmet Sevim, 2012-2016 Batman Barosu Başkanı
Ahmet Uludağ, 2010-2012 Edirne Barosu Başkanı
Ali Arabacı, 1996-1999 Bursa Barosu Başkanı
Ali Arslan, 2015-2021 Manisa Barosu Başkanı
Ali Aydın, 2008-2010 Kayseri Barosu Başkanı
Ali Elibol, 2012-2014 Gaziantep Barosu Başkanı
Ali Fuat Bucak, 2012-2014 Şanlıurfa Barosu Başkanı
Ali Uğur Çağal,2013-2021 Artvin Barosu Başkanı
Altan Akpınar, 2014-2018 Çorum Barosu Başkanı
Asude Şenol, 2002-2008 Bursa Barosu Başkanı
Azat Yıldırım, 2009-2015 Mardin Barosu Başkanı
Barış Yıldırım, 2016-2018 Tunceli Barosu Başkanı
Bedrettin Kalın, 2006-2008 Artvin Barosu Başkanı
Bilgin Yeşilboğaz, 2018-2021 Mersin Barosu Başkanı
Cemal İnci, 2004-2010 Yalova Barosu Başkanı
Cengizhan Gököz, 1998-2000 Antalya Barosu Başkanı
Cevdet Bekler, 2010-2014 Yalova Barosu Başkanı
Cihan Aydın, 2018-2021 Diyarbakır Barosu Başkanı
Cihat Açıkalın, 2021-2023 Hatay Barosu Başkanı
Coşkun Molla, 2006-2008 Edirne Barosu Başkanı
Cumhur Arıkan, 2008-2010 Kocaeli Barosu Başkanı
Erkan Şenses, 2021-2024 Batman Barosu Başkanı
Ersayın Işık, 2006-2008 Kocaeli Barosu Başkanı
Fahri Örengül, 2002-2004 Kocaeli Barosu Başkanı
Fatma Kalsen, 2022-2024 Tunceli Barosu Başkanı
Fedayi Doğruyol, 2018-2020 Yalova Barosu Başkanı
Fettah Çapkurt, 2021-2024 Kars Barosu Başkanı
Gültekin Uzunalioğlu, 2008-2017 Giresun Barosu Başkanı
Güneş Gürseler, 2002-2004 Tekirdağ Barosu Başkanı
Hakan Canduran, 2014-2018 Ankara Barosu Başkanı
Haluk Murat Poyraz, 2016-2021 Ordu Barosu Başkanı
Hanifi Budancamanak, 2018-2021 Bingöl Barosu Başkanı
Hikmet Delebe, 2014-2016 Şanlıurfa Barosu Başkanı
İbrahim Baştimar, 2012-2021Kars/Ardahan Barosu Başkanı
İrfan Güven, 2010-2012 Şanlıurfa Barosu Başkanı
İsmail Durgun, 2009-2011 Hakkari Barosu Başkanı
İsmail Elik, 2019-2024 Mardin Barosu Başkanı
İzzet Varan, 2008-2013 Artvin Barosu Başkanı
Kenan Bilge, 2021-2022 Siirt Barosu Başkanı
Kenan Çetin, 2018-2022 Tunceli Barosu Başkanı
Mahmut Bayatlı, 2008-2020 Çorum Barosu Başkanı
Mehmet Durakoğlu, 2016-2022 İstanbul Barosu Başkanı
Mehmet Velat İzol- 2021-2022 Şanlıurfa Barosu Başkanı
Mengücek Gazi Çıtırık, 2012-2016 Adana Barosu Başkanı
Mezher Yürek, 2006-2012 Bitlis Barosu Başkanı
Muammer Aydın, 2008-2010 İstanbul Barosu Başkanı
Murat Timur, 2012-2018 Van Barosu Başkanı
Müjdat İlhan, 2011-2021 Denizli Barosu Başkanı
Nahit Eren, 2021-2024 Diyarbakır Barosu Başkanı
Necip Korkmaz, 2018-2010 Hakkari Barosu Başkanı
Nevzat Anuk, Hakkari 2005-2008 Hakkari Barosu Başkanı
Nizam Dilek, 2016-2021 Siirt Barosu Başkanı
Nuşirevan Elçi 2006-2021 Şırnak Barosu Başkanı
Özdemir Sökmen, 2008-2010 İzmir Barosu Başkanı
Özkan Yücel, 2018-2021 İzmir Barosu Başkanı
Polat Balkan, 2016-2021 Antalya Barosu Başkanı
Rıza Albay, 2008-2012 Uşak Barosu Başkanı
Rojhat Dilsiz, 2021-2024 Şırnak Barosu Başkanı
Sabri Çepik, 1998-2002 Şanlıurfa Barosu Başkanı
Sedat Tekneci, 2018-2022 Tekirdağ Barosu Başkanı
Sema Pekdaş, 2010-2013 İzmir Barosu Başkanı
Serdar Işık 2015-2017 Hakkari Barosu Başkanı
Seyfettin Civelekoğlu, 2010-2012 Kastamonu Baro Başkanı
Sezgin Çetin, 2024 Aydın Barosu Başkanı
Sümer Germen, 2002-2014 Aydın Barosu Başkanı
Timur Demir, 2006-2010 Ağrı Barosu Başkanı
Veli Küçük, 2016-2021 Adana Barosu Başkanı
Zeki Kahraman, 2008-2011 Bursa Barosu Başkanı
Ziya Yergök, 1996-2000 Adana Barosu Başkanı
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