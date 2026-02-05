Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından öldürüldü

Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından öldürüldü

5.02.2026 20:11:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından öldürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde eski Çekmeze Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, para meselesi yüzünden tartıştığı oğlu S.Ö. tarafından öldürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S. Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesi'nin eski başkanı Cafer Özenir, Arsuz ilçesindeki evinde iddiaya göre oğlu S.Ö. ile para yüzünden tartıştı.

Tartışma sırasında S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı. Sırtına ve başına balta darbeleri alan Cafer Özenir ağır yaralandı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı halde hastaneye götürülen Cafer Özenir yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S. Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İlgili Konular: #öldürüldü #Belediye başkanı