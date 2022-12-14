Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait ayrıntılar ortaya çıktı
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın D-100 karayolunda bir araç ile seyir halindeyken polis ekipleri tarafından takibe alınarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı.
Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Hazinedar’ın, Tosya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenilirken, yakalanma anına ait ayrıntılar ortaya çıktı.
FATSA'DAN İSTANBUL'A GİDİYORMUŞ
Hazinedar’ın D-100 karayolunda içerisinde bulunduğu araç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. D-100 Karayolu Tosya geçişindeki polis kontrol noktasındaki polis ekiplerini fark ederek, Tosya Sanayi Sitesi'ne giren araçtaki Hazinedar, kısa süre sonra ekipler tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan, Hazinedar’ın Ordu’nun Fatsa ilçesinden İstanbul’a giderken yakalandığı öğrenildi.
Hazinedar, Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, saat 02.30’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Skandalı kapatan savcının sicili
- Dünya Kupası'nı kazanan takımı açıkladı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Bilgin'den EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'
- Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh bir araya geldi
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- 'Her gün değil her saat değil her dakika... '
- İlahiyatçı Cemil Kılıç gerçekleri tek tek anlattı...