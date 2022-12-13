Son Dakika: Beşiktaş Belediyesi'nin eski yöneticilerine 'rüşvet' operasyonunda yeni gelişme

13 Aralık 2022 Salı, 21:28

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı yakalanırken, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.

Beşiktaş Belediyesine çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi, Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hazinedar 2018 yılında görevden uzaklaştırılmıştı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ: YAPILAN OPERASYONUN BELEDİYEMİZİN MEVCUT YÖNETİMİ İLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR

Beşiktaş Belediyesi ise resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Beşiktaş Belediyesi, “yolsuzluk" ve "rüşvet” soruşturmaları kapsamındaki operasyonun 2014-2018 yılları arasını kapsadığını bildirerek "Belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında ‘Beşiktaş Belediyesi’ne Operasyon’ başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler, 2014-2018 yılları arasında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir” denildi.

KASTAMONU'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.