Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, Cumhuriyet’e değerlendirdi: Rus gazında Türkiye alternatifi

Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2024 - 04:00

Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, TürkAkım’ın Rus gazının Avrupa’ya ulaşımda alternatif olabileceğini söyledi.

Yardım, Kiev’in Rus topraklarına yönelik karşı saldırısının Batı’da son dönemde hâkim olan “Ukrayna savaşı kaybediyor, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin değişmesi gerekiyor” düşüncesini yıkmak için başlatıldığını ve bunun için de stratejik öneme sahip Kursk bölgesinin seçildiğini belirtti.

Gökhan Yardım, “Kasımda barış görüşmelerinin yapılabileceği mayıstan itibaren konuşulmaya başlanmıştı. Ukrayna’nın sahada kullanabileceği kozlara ihtiyacı vardı. Mart 2022’de Rusya, Ukrayna’nın nükleer santralına saldırdı. Ukrayna da hem Avrupa’ya enerji sağlayan Suca gaz istasyonunu ve tesisleri ile Kursk’taki nükleer santralı alarak aynı şeyi yapmak ve olası barış görüşmelerine eli güçlenmiş olarak başlamak istedi. Ancak saldırıyla beraber Rus enerji devi Gazprom’a avantaj sağlayan bir durum da ortaya çıkmış oldu. Gaz fiyatları yüzde 10 arttı. Eğer Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz sağlayan transit anlaşması uzatılmazsa bu durumdan en çok bu Rus gazını alan Slovakya, Avusturya, Moldova, İtalya, Macaristan ve Hırvatistan gibi ülkeler etkilenecektir. Ukrayna bu hattın anlaşmasının 1 Ocak 2025’te bittiğini ve uzatmayacağını açıkladı. O zaman Avrupa ve Türkiye’de bulunan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal terminalleri, FSRU’lar (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) ve çeşitli alternatif güzergâhlar üzerinden gaz alınabilir. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Çünkü Avrupa’ya çalışan tek hat TürkAkım kalır. Şu anda Avrupa’ya giden iki hat var; biri TürkAkım diğeri de Ukrayna üzerinden giden Rus gazı” dedi.

‘TÜM İHTİYACI KARŞILAMAZ’

Ukrayna’nın gazı kesmesinin söz konusu ülkeleri alternatif arayışlara iteceğini kaydeden Yardım, olasılıklardan birinin Türkiye üzerinden LNG ve FSRU terminalleri kullanılarak başta ABD olmak üzere Rusya dışından LNG alınarak Transbalkan hattından taşınması veya TürkAkım üzerinden Balkan Hattı kullanılarak Rus gazının Sırbistan’a, Macaristan’a ve Avusturya’ya iletilmesi olabileceğini ancak bu çözümün tüm ihtiyacı karşılamaya yetmeyeceğini belirtti.

Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz ile Rus Gazprom arasında 2019’da Ukrayna üzerinden Avrupa’ya 2021-2024 için yılda 40 milyar metreküp gaz transit geçişi öngören bir anlaşma imzalanmıştı. Rus yetkililerin Avrupa’ya gaz sevkıyatına 2024’ten sonra da devam etmeye hazır olduklarını açıklamasına karşın Kiev, anlaşmanın bu tarihten sonrası için uzatılmayacağını duyurmuştu.

BERLİN’DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’den bu yana süren savaşta Kiev’in en büyük destekçilerinden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, müzakere çağrısı yaptı. Alman TV kanalı ZDF’ye konuşan Scholz, “Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin zamanı geldi” dedi.

İlki haziran ayında İsviçre’de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne atıfta bulunan Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birlikte planlanan bir sonraki barış konferansında Rusya’nın da yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Öte yandan Rus birliklerinin ise Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde kritik bir lojistik merkezi olan Pokrovsk kentinin 20 kilometre yakınlarındaki Novohrodivka bölgesinde kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

