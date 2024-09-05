Rusya: Türk bankalar, gittikçe daha fazla zorluyor
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk bankalarının Rusya'ya sevkiyat yapan firmaları gittikçe daha fazla 'zorladığını', bazılarının transferlerini engellediğini ve hesaplarını kapattığını söyledi.
Çarşamba günü Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binası açılışında, Rus haber ajansı TASS'a konuşan Yerhov, "İki ülke arasındaki karşılıklı ödemeler sorunu devam ediyor" dedi.
"Türk bankalarının Rusya'ya mal transferi yapan firmaları 'zorladığı' vakalar daha da sıklaştı" diyen Rus Büyükelçi sözlerinin devamında, "Bu müşterileri aktif bir şekilde tespit ediliyor ve transferleri engelleniyor ya da hesapları tümden kapatılıyor" ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batılı mali yaptırımlarla yüzleşen Rusya, uluslararası ödemelerde ciddi sorunlarla karşılaşıyor.
Kremlin, bu baskının bir süredir Türk bankalarıyla yapmak istedikleri işlemlere de yansıdığını söylüyor.
Rusya geçen Şubat ayında, Türk bankalarının Rus müşterilere uyguladığı kuralları sıkılaştırdığını ve Türkiye ile ortak ve kabul edilebilir bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.
Rusya'nın yaşadığı ödeme sorunları, Türkiye, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ana ticari ortaklarıyla işlemlerini önemli ölçüde yavaşlattı.
Türkiye Rusya'ya uygulanan yaptırımları bugüne kadar benimsemedi.
Ancak Rusya ile çalışan Türk bankalara ikincil yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunulmuştu.
ABD, Nisan 2023'te aralarında Türkiye merkezli en az dört şirketin de bulunduğu 120'den fazla şirket ve kişiye Rusya’ya yönelik yaptırımları deldikleri gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.
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