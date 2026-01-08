Eski Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak FETÖ'den beraat etti

Eski Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak, 'FETÖ üyesi' olduğu iddiasıyla açılan davada 20 Kasım 2018'de karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Meral Boydak ile avukatları salonda hazır bulundu. Hakkında yapılan iddiaları kabul etmeyen ev kadını Boydak, beraatini istedi. Meral Boydak, "Yazılı ve önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Meral Boydak'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, cezanın infazına kadar yurtdışı çıkış yasağının devamına karar verirken, imza şartını kaldırdı.

BOZMA KARARI

Sanık Meral Boydak'ın avukatlarının itirazı sonrası dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Burada da yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık görülmeyen dosya, temyiz edilerek Yargıtay'a taşındı.

Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi yapılan incelemede; sanık Boydak'ın, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal kaynak sağladığı iddialarının yapılan değerlendirme sonucu banka TMSF'ye geçtikten sonra da devam ettiği belirlendi. Ceza Dairesi, sanığın bu kapsamdaki eyleminin rutin bankacılık faaliyeti olduğunu, örgütsel bir saikle hareket etmediğini belirtip, cezada bozma kararı verdi.

BERAAT ETTİ

Bozma kararı sonrası Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Meral Boydak ve avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Boydak, hakkında yapılan iddiaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Boydak'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.