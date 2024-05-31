Eski Bursa Barosu Başkanı 15 yıl sonra CHP’ye geçen Harmancık’ın öyküsünü anlattı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 04:00

31 Mart yerel seçimlerinde Bursa’da “AKP’nin kalesi” olarak bilinen Harmancık ilçesi 15 yıl sonra CHP’ye geçti. Bu değişimde “CHP Bursa Çalışma Grubu” etkin bir rol üstlendi.

İlçenin 45 oy farkla CHP tarafından kazanılmasında etkili olan çalışma grubunun sözcüsü ve eski Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz, başarı hikâyesini Cumhuriyet’e anlattı. Beş yıldır büyük bir ekiple sahada çalıştıklarını belirten Av. Demiröz, “Cumhuriyet kazanımlarını, laikliği, bağımsızlığı ve parti içi demokrasiyi merkeze koyan bir ekip olarak yola çıktık. Seçimleri bir sonuç olarak değil, gerici kuşatmayı püskürtmek için bir başlangıç olarak görüyoruz” dedi. CHP il ve ilçe başkanlıklarını ziyaretleri sırasında CHP Harmancık ilçe yönetimi tarafından gelen, “Biz sizin grubunuzu biliyoruz, gelin beraber çalışalım ve Harmancık’ı AKP’nin elinden alalım” teklifini kabul ettiklerini söyleyen Demiröz, “Seçimlere yaklaşık 6 ay vardı. Ne var ki seçim sadece Harmancık’ta olmayacaktı. O yüzden ekibimizin içinden kadınların ağırlıkta olduğu bir ekip oluşturduk. Her köy için en az üç arkadaşımıza görev verip seçime kadar köylerle düzenli ilişkiler kurulmasını sağladık” ifadelerini kullandı. Demiröz, “CHP ilçe başkanı Haşim Ali Arıkan, aslen Harmancıklı olmayan ama sevilen birisiydi. ‘Memleket insanın doğduğu değil, doyduğu yerdir’ parolasıyla hareket ettik” diye konuştu.

‘ÇİVİ BİLE ÇAKTIRMAM’

Seçim döneminde AKP’li belediye başkanının “Kim bunlar, hadlerini bilsinler, onlara çivi bile çaktırmam” söylemlerine ve AKP’nin tüm engellemelerine rağmen seçimi kazandıklarına değinen Demiröz şunları söyledi: “Bu işin kahramanı CHP Harmancık ilçe örgütüdür. Harmancık bir dağ ilçesi. Çoban ateşi dağda yanar. İstedik ki dağda yakılan bu ateş, ülkemizin tamamı için bir kıvılcım olsun.”