Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem hakkında hapis cezası

CHP'de 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Eren Erdem'e hapis cezası verildi. Erdem'e "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Erdem hakkında verilen hapis cezasını kararını, Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından Eren Erdem'e çağrı kağıdı gönderildiğini belirten Yarkadaş, "Ceza Erdem’e tebliğ edildi" dedi.
"10 GÜN İÇİNDE TESLİM OLACAĞIM"
Evrakta, Eren Erdem’in 10 gün içinde iki adet fotoğrafıyla birlikte savcılığa gitmesi gerektiğine ilişkin bilginin yer aldığını aktaran Barış Yarkadaş, "Az önce Eren’le konuştum. Sevgili dostum Eren, 10 gün içinde savcılığa teslim olacağını söyledi" dedi.