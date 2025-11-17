Eski CHP'li başkan da gözaltına alınmıştı: Antalya'daki 'rüşvet' operasyonunda yeni gelişme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 14:25:00
DHA
Serik ilçesinde rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serik ilçesinde iş insanı Ü.Ş., Antalya'daki bir kurumda işini yapma karşılığında eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E.'nin kendisinden 400 bini peşin, 1 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla adli makamlara başvurdu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün, Ü.Ş.'nin seri numaraları alınan paraları Y.E.'ye teslim ettiği anda jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Y.E. jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Jandarma tarafından yapılan teknik takip ve alınan ifadeler doğrultusunda işlemin rüşvet karşılığı yapılacağı kurumda görevli T.A. ile A.A.A. da gözaltına alındı. Üç şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Y.E. ile T.A. tutuklandı, A.A.A. ise adli kontrolle serbest kaldı.

