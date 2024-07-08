Eski CHP Milletvekili Orhan Yağcı hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16. dönem Milletvekili Orhan Yağcı (87) hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 21:12
Eski CHP Milletvekili Orhan Yağcı hayatını kaybetti
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13 Haziran 1977 ile 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmış CHP Milletvekili Orhan Yağcı hayatını kaybetti.

87 yaşında hayatını kaybeden Yağcı’nın cenazesi yarın Bozüyük Kasımpaşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.


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