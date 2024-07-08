CHP seçmenin nabzını tuttu: AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarının halkta nasıl karşılık bulduğunun, haftalık olarak parti tarafından "odak anket"lerle düzenli takip edildiği öğrenildi.

ANKA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 20:12
CHP seçmenin nabzını tuttu: AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
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Edinilen bilgiye göre; CHP, seçmenin görüşünü haftalık düzenlenen "odak anket"ler ile ölçüyor. Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmalarının halkta nasıl karşılık bulduğu, farklı partilerin seçmenlerinin bu konuşmaları nasıl değerlendirdiği belirleniyor.

Parti kaynaklarına göre; AKP seçmeni en çok "vergide adalet" talebini destekliyor. MHP seçmeninin yüzde 50'ye yakını Özgür Özel'in söylemlerini olumlu karşılıyor. İYİ Parti seçmeninin tamamına yakını da Özel'in söylemleri doğru buluyor.

Diğer partilerin dışlayıcı tavrına karşın CHP'nin DEM Parti'ye yaklaşımının, DEM Parti seçmenine olumlu yansıdığı ifade ediliyor.


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