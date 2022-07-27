Eski Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak kimdir? Metin Solak neden hayatını kaybetti? Metin Solak'ın cenazesi ne zaman?
İzmir Çiğli'de 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Metin Solak hayatını kaybetti. Metin Solak kimdir? Metin Solak neden hayatını kaybetti, cenazesi ne zaman?
Metin Solak 1964 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. 1990 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Siyasi hayatına 1989 yılında SHP’de başladı. 2004 yılında Karşıyaka’dan, 2009 yılında ise Çiğli’den CHP belediye meclis üyesi seçildi.
Çiğli Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevini yürütürken, Belediye Başkanı Ensari Bulut’un hayatını kaybetmesi üzerine yapılan seçimlerde Çiğli Belediye Başkanı seçildi. Metin Solak evli ve 2 çocuk babasıydı.
METİN SOLAK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Metin Solak İzmir'deki ofisinde dün öğleden sonra kalp krizi geçirdi. Metin Solak geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti.
METİN SOLAK'IN CENAZESİ NE ZAMAN?
Metin Solak için 27 Temmuz çarşamba günü saat 13.00'de Çiğli eski belediye binası önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından Metin Solak'ın cenazesi Evka 2 Cemevi'nden kaldırılacak.
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