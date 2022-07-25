Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı kimdir? Şahin Yılancı neden hayatını kaybetti? Şahin Yılancı'nın cenazesi ne zaman?
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı hayatını kaybetti. Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı kimdir? Yılancı neden hayatını kaybetti?
1971 yılında Şebinkarahisar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şebinkarahisar'da tamamladı.
1988 yılında aile şirketinde ticaret hayatına başladı. 2001 yılında AKP'nin kurulmasıyla birlikte aktif politikaya başladı. 2001-2002 yılları arasında İlçe Başkan Yardımcılığı, 2002-2008 yılları arasında ise AKP Şebinkarahisar İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü.
29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde AKP Belediye Başkan Adayı olmak üzere İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek aday oldu. 30 Mart 2014 – 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ikinci ve üçüncü kez seçimi kazandı. Lisans mezunu olan Yılancı, evli ve üç çocuk babasıdır.
ŞAHİN YILANCI NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.
ŞAHİN YILANCI'NIN CENAZESİ NE ZAMAN?
Yılancı, 27 Temmuz Çarşamba günü Şebinkarahisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak
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