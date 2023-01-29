Eski DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:40

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 18:42

Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden eski DİSK Genel Sekreteri ve eski Maden-İş Genel Başkanı Mehmet Karaca için Beşiktaş'taki DİSK binası önünde tören düzenlendi.

Yakınları ve sevenleri törende, bir dakikalık saygı duruşunun ardından Karaca'nın tabutunun üzerine karanfil bıraktı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, törende yaptığı konuşmada bugün Mehmet Karaca'yı sonsuzluğa uğurlamak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Karaca'nın, DİSK tarihinin, mücadelesinin çok önemli köşe taşlarından biri olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, "DİSK'in örgütlenmesinde ve mücadelesinde en kritik dönemlerde çok önemli görevleri üstlenmiş, bu görevlerini gözünü budaktan sakınmadan hayata geçirmiş birisi. Sendikal mücadelenin her alanında her aşamasında görev almış birisi" dedi

Törende duygulu anlar yaşayan Mehmet Karaca'nın oğlu Kayhan Karaca, katılımcılara teşekkür ederek, mücadeleyi, yurtseverliği ve evrenselliği babasından öğrendiğini söyledi.

Törenin ardından Mehmet Karaca'nın cenazesi memleketi Bolu'nun Göynük ilçesine uğurlandı.